+++ Eilmeldung +++ Eilmeldung +++
Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel vs. Verfassungsschutz!
Zur Stunde findet in Köln einer der brisantesten politischen Prozesse des Jahres statt: Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel ziehen den Verfassungsschutz für eine europaweite geheime Fahndung gegen führende Vertreter der MLPD vor Gericht.
In einem brandaktuellen Video erklärt Monika Gärtner-Engel, warum der Prozess so bedeutsam ist, welche Rechte verletzt wurden und weshalb eine vollständige Rehabilitierung gefordert wird.
Hier der Link zum Video: https://youtube.com/shorts/3T8O_qLsVNo
Sei dabei und informiere dich aus erster Hand!
#mlpd #verfassungsschutz #PolitischerProzess #Köln #DemokratischeRechte #fahndung #StefanEngel #MonikaGärtnerEngel #gerichtsverfahren #politikdeutschland