+++ Eilmeldung +++ Eilmeldung +++

Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel vs. Verfassungsschutz!

Zur Stunde findet in Köln einer der brisantesten politischen Prozesse des Jahres statt: Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel ziehen den Verfassungsschutz für eine europaweite geheime Fahndung gegen führende Vertreter der MLPD vor Gericht.

In einem brandaktuellen Video erklärt Monika Gärtner-Engel, warum der Prozess so bedeutsam ist, welche Rechte verletzt wurden und weshalb eine vollständige Rehabilitierung gefordert wird.

 

Hier der Link zum Video: https://youtube.com/shorts/3T8O_qLsVNo

 

Sei dabei und informiere dich aus erster Hand!

 

#mlpd #verfassungsschutz #PolitischerProzess #Köln #DemokratischeRechte #fahndung #StefanEngel #MonikaGärtnerEngel #gerichtsverfahren #politikdeutschland