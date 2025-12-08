Heilbronn
Neue Ausgabe der Stadtzeitung KLARTEXT erschienen
Die MLPD Heilbronn hat im November die fünfte Ausgabe ihrer Stadtzeitung KLARTEXT veröffentlicht. Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das vielseitige Organisationsleben der MLPD und ihres Jugendverbands REBELL, von der Studiengruppe über die regelmäßigen Walking-Treffen bis zum bevorstehenden Silvesterfest mit Freunden. Die Titelseite ist der Gaza-Solidarität gewidmet und stellt die Soli-AG des Jugendverbands REBELL vor. Die Kinderorganisation ROTFÜCHSE lädt zu ihrer Nikolausfeier ein, die am 6. Dezember stattfand. Weitere Themen: Mieten, Kampf gegen das Gaskraftwerk, Tag gegen Gewalt an Frauen, Automobilarbeiter beteiligen sich am IAC in Indien, Würdigung des Walter-Vielhauer-Saals im Heilbronner Gewerkschaftshaus.
Online bereitgestellt wird die Stadtzeitung hier: MLPD Kreis Heilbronn Neckarsulm