Neue Ausgabe der Stadtzeitung KLARTEXT erschienen

In Polen hat ein Streik im November die Produktion in den Valeo-Werken in Chrzanów, Trzebinia und Mysłowice zum Erliegen gebracht. Das Hauptwerk in Chrzanów beschäftigt 2.500 Arbeiter und produziert Front- und Heckbeleuchtungssysteme für mehrere führende europäische Automobilhersteller. Valeo hat in Polen 7.000 Mitarbeiter. Es ist der elftgrößte Automobilzulieferer der Welt und eines der führenden Unternehmen Frankreichs in diesem Sektor. Der Streik wurde von „August 80” organisiert, einer kämpferischen Gewerkschaft. Ein nach geltendem Recht vorgeschriebenes Referendum ergab, dass über 90 % für einen Streik waren. Zu den Forderungen gehören Lohnerhöhungen von 1.000 Zloty (235 Euro). Die Arbeiter kämpfen aber auch um bessere Arbeitsbedingungen. Valeo setzte massiv Streikbrecher und ließ Autoteile per Hubschrauber transportieren, weil die Arbeiter die Tore blockierten.