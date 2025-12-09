Nikolausfeier: Den Regen beseite geschoben

Mit 15 Kindern war sie etwas kleiner als die Jahre zuvor, sicherlich auch, weil Sturm und Regen angesagt waren. Mit etwas Glück blieb es aber meist trocken.

Die Rotfüchse waren wütend über die Kriege auf der Welt und in Gaza. Lena, die Moderatorin, sagte dazu, dass jeden Tag eine Schulklasse voll Kinder in Gaza getötet wurde – damit muss Schluss sein.

Sie hatten einen Tanz eingeübt und viele Spiele vorbereitet. Der Nikolaus wurde freudig begrüßt und lud alle zum Sommercamp ein. Bei Kaffee, Tee und Kuchen war fürs leibliche Wohl gesorgt.