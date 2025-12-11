Gaza

OCHA berichtet über lebensrettende Arbeit des Al-Awda-Krankenhauses

Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) berichtet auf seiner Homepage über die humanitäre Arbeit, die das Al-Awda-Krankenhaus in Gaza leistet. Vor allem wird über die Rettung von Kindern in dem von Israel zerstörten und besetzten Gebiet berichtet.

 

Hier geht es zum Bericht (Englisch).

 

Hier gibt es den aktuellen Spendenflyer der revolutionären Weltorganisation ICOR für das Al-Awda-Krankenhaus.