P.E.N.E.N-Streikaufruf: Erster Sieg schon vor Streikbeginn!

Daher wurde deren RO-RO Schiff „Thalassitis“ heute nicht bestreikt.

Dieser erste Sieg ist dem starken Kampfeswillen der Seeleute und der großen Solidarität von Gewerkschaften und vieler Organisationen in Griechenland und aus dem Ausland zu verdanken. Die griechischen Seeleute und ihre Gewerkschaft erhielten bereits vor Beginn des Streiks Solidaritätserklärungen der Dockers aus Hamburg und Rotterdam und der MLPD.

Der Streik auf den anderen Schiffen begann wie angekündigt heute früh.