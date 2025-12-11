Plätzchenwettbewerb – jetzt noch einfacher teilnehmen

Aufgrund verschiedener Hinweise wurden die Teilnahmebedingungen nochmal überarbeitet und vereinfacht.

Jede und jeder Teilnehmer muss nun nur drei Tütchen mit je fünf Plätzchen einreichen. Alles andere bleibt wie gehabt. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und einen tollen und leckeren ersten Wettbewerb.

Hier gibt es alle Infos