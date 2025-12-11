Wintermarkt an der Horster Mitte in Gelsenkirchen

Plätzchenwettbewerb – jetzt noch einfacher teilnehmen

Am 13. Dezember findet auf dem Horster-Mitte-Wintermarkt der erste Plätzchenwettbewerb statt. Daran gibt es bereits reges Interesse.

Aufgrund verschiedener Hinweise wurden die Teilnahmebedingungen nochmal überarbeitet und vereinfacht.

 

Jede und jeder Teilnehmer muss nun nur drei Tütchen mit je fünf Plätzchen einreichen. Alles andere bleibt wie gehabt. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und einen tollen und leckeren ersten Wettbewerb.

 

Hier gibt es alle Infos