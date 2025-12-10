Rotfüchse Stuttgart backen Mega-Torte für Gaza

Die Kinder hatten die ganze Feier selbst organisiert, gestützt auf ihre Betreuer und Genossen der MLPD. Dieses Jahr stand unter dem Motto der Solidarität mit den Kindern in Gaza. Dafür wurden Spenden für das Al-Awda-Krankenhaus gesammelt.

Weil die Rotfüchse leidenschaftlich gerne backen, wollten sie einen Rekord aufstellen: die größte Torte für Gaza. Am Ende war sie fast 2 Quadratmeter groß und der Zuckerguss hatte die Farben der palästinensischen Flagge. Begeistert wurde sie fotografiert und verspeist. So kamen 125 Euro Spenden für das Krankenhaus zusammen. Weitere Spenden gab es für die Rotfüchse selbst, womit sie ihren Raum finanzieren.

Außerdem im Programm waren der Jahresrückblick, Turnübungen, die Aufführung des Liedes „Wir ziehen in den Frieden“, Kinderdisco und natürlich: der Nikolaus!