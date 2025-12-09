Brasilien
Sao Paulo: Tausende Frauen protestieren gegen Femizide
Zehntausende Frauen in ganz Brasilien haben am Sonntag gegen geschlechtsspezifische Gewalt demonstriert, nachdem eine Rekordzahl weiblicher Opfer und eine Reihe von aktuellen, viel beachteten Fällen das Land erschüttert hatten. Frauen jeden Alters und einige Männer gingen in Rio de Janeiro, São Paulo und anderen Städten auf die Straße und forderten ein Ende von Femiziden, Vergewaltigungen und Frauenfeindlichkeit sowie die Unterstützung der Männer in ihrem Kampf. Mehr als jede dritte Frau in Brasilien war im Laufe eines Jahres Opfer sexueller oder geschlechtsspezifischer Gewalt, wie aus einem Bericht des Thinktanks Brazilian Forum on Public Safety aus dem Jahr 2025 hervorgeht. Dies ist die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2017. Vor einem Jahrzehnt verabschiedete Brasilien ein Gesetz, das Femizid als Straftatbestand anerkennt, definiert als der Tod einer Frau im häuslichen Umfeld oder als Folge von Frauenverachtung.