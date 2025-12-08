Schöne Nikolausfeier am "Stern"

Es wurden nette Gespräche mit den Eltern geführt und auch mehrere Kontakte geknüpft. Der Clou war: Zwei "Rotfüchse" moderierten die Veranstaltung und

machten ihre Arbeit genauso gut wie erwachsene Moderatoren.



Zu Beginn sangen alle Kinder das Rotfuchslied. Danach berichteten die Moderatoren von den Höhepunkten ihrer Aktivitäten im Jahr 2025. Besondere Highlights waren der Sponsorenlauf im Sommer im Volkspark Langendreer, wo Spenden für die notleidende Bevölkerung in Gaza bzw. den Wiederaufbau des zerstörten Al-Awda-Krankenhauses gesammelt wurden. Fast 5000 Euro kamen zusammen.



Ein weiterer Höhepunkt war das Sommercamp in Truckenthal im Thüringer Wald, an dem Kinder aus allen Nationen teilnahmen, gemeinsam zelteten und auch gemeinsame Aufgaben wie z. B. Baueinsätze oder Reinigungsarbeiten solidarisch meisterten, aber auch viel Spaß beim Wandern, Spielen und Musizieren hatten.

Weiter erzählten die Kinder von ihrem regelmäßigen Treffen an jedem zweiten Dienstag in Langendreer am Stern. Danach spielten zwei Rotfüchse ein Weihnachtslied auf ihren Klarinetten und im Anschluss daran trafen sich alle Kinder zu einem gemeinsamen Spiel auf dem Platz.



Die Erwachsenen "sangen währenddessen den Nikolaus herbei". Nikolaus und sein Knecht Ruprecht (sowie ein "Auszubildender" für den Knecht Ruprecht) begrüßten die Kleinen sehr herzlich und wünschten sich auch Lieder von den Kindern.



Nach dem Zitat vom Nikolaus "Wo gesungen wird, da lass dich nieder, nur böse Menschen kennen keine Lieder" sang ein kleines Mädchen das Lied "Laterne, Laterne". Es gab viel Applaus. Nikolaus konnte aus seinem Goldenen Buch nur Gutes über die Kinder berichten. Der "Auszubildende" überreichte jedem Kind ein kleines Geschenk. Mit dem gemeinsamen Lied "Oh Tannenbaum" verabschiedeten sich Nikolaus, der Knecht Ruprecht und der kleine Nachwuchs.