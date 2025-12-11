Bulgarien
Sofia: 100.000 protestieren gegen Korruption - Regierung heute zurückgetreten
Zehntausende Menschen nahmen am Mittwoch an den jüngsten Massenprotesten in ganz Bulgarien teil. Sie warfen der Regierung weit verbreitete Korruption vor und kritisierten politische Spaltungen. Die Demonstranten in Sofia riefen „Rücktritt“ und „Mafia“ und forderten das Minderheitskoalitionskabinett von Zhelyazkov zum Rücktritt auf. Studenten der Universitäten in Sofia schlossen sich den Protesten an, die die bisherigen zahlenmäßig übertrafen. Medienberichten zufolge, die sich auf Drohnenaufnahmen stützen, belief sich die Zahl der Demonstranten auf über 100.000. Auch in anderen Städten wurde demonstriert. Vergangenen Woche hatten Proteste gegen die Haushaltspläne der Regierung (höhere Steuern, erhöhte Sozialversicherungsbeiträge und Ausgabenerhöhungen) zu Fall gebracht. Die Forderungen der Demonstranten haben sich seitdem ausgeweitet und umfassen nun auch den Rücktritt der Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Rosen Zhelyazkov.