Solidarität mit Gaza und der Nikolaus kam!

Die Rotfüchse berichteten, was sie in diesem Jahr gemacht haben: Vom Sommercamp, vom Besuch beim Bauern, vom Halloweenfeiern, Probezelten, vom Keksebacken, vom Spendenessen und von Demos für Gaza usw. war zu hören, und sie warben dafür, Mitglied bei den ROTFÜCHSEN zu werden. Da gewinnt man viele Freunde!

Neu war, dass die Rotfüchse einen kleinen Zirkus aufführten und ein großer Rotfuchskuchen gebacken wurde. Am Ende kam wie jedes Jahr als Highlight der Nikolaus. Wir freuten uns über den Besuch der Eltern, Nachbarn und Freunde. Es waren auch einige große Fans des Sommercamps da, die die ersten Flyer mitnahmen und sich jetzt anmelden wollen.

Die MLPD stellte dann auch den Jugendhilfefonds vor. Er ermöglicht Kindern und Jugendlichen aus ärmeren Verhältnissen, an rebellischen Aktivitäten wie Pfingstjugendtreffen, Sommercamp, Rebellisches Musikfestival oder gemeinsamen Studientagen teilzunehmen.Es kamen 78,38 Euro für die Arbeit von REBELL, MLPD und Rotfüchse zusammen.

Jugendhilfefonds: IBAN: DE22 4306 0967 4053 3530 02