Sollen wir über die Klinge springen?

Im Sommer bestätigte die HKM-Geschäftsführung, dass mindestens 1000 auf die Straße fliegen. Durch „normale Fluktuation“ und „Altersteilzeit“. Jetzt ist von Halbierung der Belegschaft die Rede. Aber nur, wenn der Staat (also letzten Endes wir) 200 Millionen Euro bezuschusst und TKSE sich aus dem Liefervertrag rauskauft.



Einen „Kampf wie in Rheinhausen“ hatte der Betriebsratsvorsitzende angekündigt. Bislang gab es allerdings nur einen kleinen Brief an TKSE, dass man HKM so doch nicht behandeln könne.



Es reicht: Wir müssen kämpfen wie in Rheinhausen und das selbst organisieren. Großaktionäre und ihre Geschäftsführungen bekommen auch zu Weihnachten von uns nichts geschenkt.

