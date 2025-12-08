Schweden
Stockholm: "Steht auf für Palästina"!
Hunderte Menschen versammelten sich am Samstag, dem 6. Dezember, auf dem Odenplan-Platz in Stockholm, um gegen die anhaltenden Angriffe Israels im Gazastreifen zu protestieren. Die Demonstranten warfen Israel vor, mit erneuten Luftangriffen gegen den Waffenstillstand vom 10. Oktober zu verstoßen und humanitäre Hilfe in das Gebiet zu beschränken. Mit Plakaten mit Aufschriften wie „Die Bombardierung von Zivilisten ist keine Selbstverteidigung“, „Nein zum Völkermord“, „Steht auf für Palästina“, „Beendet die Lebensmittelbeschränkungen“ und „Israel muss das Friedensabkommen respektieren“ forderten die Demonstranten die schwedische Regierung auf, ein vollständiges Militärembargo gegen Israel zu verhängen. Die Menge marschierte später zum schwedischen Parlament.