Streikversammlung der P.E.N.E.N-Seeleute beschließt Verlängerung ihres Streiks

Die Streikversammlung fand am gestrigen Samstag, dem 13. Dezember, auf dem Schiff „NEARCHOS” statt. Nach ausführlicher Diskussion und Meinungsaustausch hat die Geschäftsführung von P.E.N.E.N vorgeschlagen, den Streik weiterzuführen. Die Streikversammlung beschloss einstimmig die Verschärfung unseres Streiks.

Der neue Streik hat am heutigen Sonntag um 06:00 Uhr begonnen und dauert bis zum 15.12.2025 um 06:00 Uhr, mit der Aussicht auf eine Fortsetzung. Die Versuche der Reedereien, durch Hervorhebung von Konkurrenz und Unternehmensunterschieden Uneinigkeit zu stiften, sind ins Leere gelaufen. Die unerschütterliche Einheit aller Streikenden, die sich in der P.E.N.E.N und im Rahmen ihrer berechtigten Forderungen zusammengeschlossen haben, wurde erneut bestätigt, und wir setzen unseren Streik fort, um unsere Forderungen durchzusetzen!

Auf den Schiffen bildet sich ein massiver, geeinter und kämpferischer Block, der entschlossen ist, mit Kampfgeist Lösungen für die ungelösten, angestauten und verschärften Probleme zu erkämpfen:

"Wir sind bereit, uns auf einen Dialog auf Augenhöhe einzulassen, dessen Schwerpunkt auf der Lösung der Probleme liegt, die seit Monaten in den Händen der Reeder, der Regierung und des Ministeriums für Schifffahrt liegen. Wir erklären erneut, dass die Verantwortung für die Blockade der RO/RO-Handelsschiffe zu unseren Inseln bei den Reedern, der Regierung und dem Ministerium für Schifffahrt liegt. Wir machen unbeirrt weiter! Sieg im Kampf der Seeleute!"