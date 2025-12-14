Tödlicher Anschlag auf jüdisches Fest im australischen Sydney

Einer der Angreifer ist tot, ein weiterer Täter verletzt und in Gewahrsam.

Der Anschlag trägt als Massaker auf unschuldige Zivilisten eine faschistische Handschrift, unabhängig davon, wer im Einzelnen den Anschlag verübt hat. Über die Hintergründe ist bisher noch nichts bekannt.

Die MLPD verurteilt den feigen Anschlag auf das jüdische Fest und spricht den Angehörigen der Opfer Anteilnahme und Mitgefühl aus.

Gleichzeitig wendet sie sich gegen die sofort einsetzende Hetze der israelischen Regierung und anderer Kräfte, die die Verantwortung ausgerechnet der Palästinasolidaritätsbewegung in die Schuhe schieben wollen.

Gib Faschismus, Antisemitismus, Antikommunismus und Rassismus keine Chance!