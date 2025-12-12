Überraschungsgast beim Bauernabend auf dem Wintermarkt am 13.12.

Frische Milchprodukte, Eier, Schinken, Honig, Pfefferbeißer von Schwein und Ziege – und natürlich die guten Lammbratwürste vom Grill auf die Hand!



Um 17.30 Uhr beginnt die Gesprächsrunde mit einem Jahresrückblick und Ausblick. Als Gast hat kurzfristig Romuald Schaber, Milchbauer aus dem Allgäu, zugesagt. Er hatte 2008 / 2009 den großen Milchlieferboykott europäischer Milchbauern ausgelöst und war einer der Begründer des überparteilichen Milchbauernverbands „Bundesverband Deutscher Milchviehhalter“ (BDM).



In diesem Jahr war er im Juni der „Chefankläger“ beim Tribunal gegen die Agrarkonzerne im oberbayerischen Dorf Huglfing. Ein Kurzbericht von den aktuellen Bauernkämpfen in Griechenland wird die desaströse Lage der Masse der Bauern in der Europäischen Union deutlich machen.

Hier geht es zu einem Interview, das Rote Fahne TV 2021 mit Romuald Schaber geführt hat