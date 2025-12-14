Das Büro OCHA der Vereinten Nationen berichtet über die zukunftsweisende Arbeit von Al-Awda in Gaza

Im Norden Gazas, inmitten von Bombardierungen und Massenvertreibungen, wurde das Al-Awda-Krankenhaus zu einem seltenen Hoffnungsschimmer. Im Jahr 2024, als die meisten medizinischen Einrichtungen in der Umgebung geschlossen werden mussten, war es eines der wenigen, das noch – wenn auch nur teilweise – in Betrieb war, und für viele Familien die einzige verbleibende Rettungsleine.



Zu diesen Familien gehörte auch die der vierzehn Monate alten Hiba.* Wie viele Kinder in Gaza erkrankte sie, als sich die Lebensbedingungen verschlechterten. Im August 2024 wurde ihre Atmung von Tag zu Tag schwächer, bis ihre Familie sie fast bewusstlos ins Al-Awda-Krankenhaus brachte. Bei ihrer Ankunft stellten die Ärzte fest, dass ihr Sauerstoffgehalt gefährlich niedrig war.



Sie wurde mit akuter Lungenentzündung und Bronchitis diagnostiziert – Krankheiten, die für ein Kind im zusammenbrechenden Gesundheitssystem von Gaza leicht tödlich enden können. Das medizinische Team versorgte sie mit Sauerstoff und begann mit einer intensiven Behandlung und Überwachung. Ihre Atmung stabilisierte sich und sie gewann langsam wieder an Kraft.



In diesem Jahr erweiterte die Al-Awda Health and Community Association mit Unterstützung des Humanitarian Fund (oPt HF) für die besetzten palästinensischen Gebiete die pädiatrischen Leistungen in ihren beiden Krankenhäusern im Gazastreifen – darunter auch das Al-Awda-Krankenhaus im Norden. Das Projekt stärkte die Notaufnahmen und richtete eine pädiatrische Station mit 15 Betten ein, um sicherzustellen, dass Kinder wie Hiba Zugang zu spezialisierter kostenloser Versorgung erhalten. Das medizinische Personal wurde in Notfallmaßnahmen, Infektionskontrolle und Kinderschutz geschult.



Hiba erholte sich – und sie ist nicht die Einzige. Etwa zur gleichen Zeit wurde die sieben Monate alte Maha* in kritischem Zustand ins Al-Awda-Krankenhaus gebracht. Sie litt an einer akuten Brustentzündung und Asthma, hatte starke Atemnot, einen gefährlich niedrigen Sauerstoffgehalt und gestörte Vitalfunktionen. Sie erhielt eine Sauerstofftherapie, Antibiotika und eine Behandlung mit einem Vernebler, und ihr Zustand verbesserte sich allmählich. „Dieses Projekt war unser Zufluchtsort“, sagte ihre Mutter. „Da größere Krankenhäuser unerreichbar waren, war es ein wahrer Segen, spezialisierte medizinische Versorgung in der Nähe zu haben.“

Die Geschichten von Hiba und Maha verdeutlichen gemeinsam, wie wichtig die fortgesetzte Unterstützung des Gesundheitswesens in Gaza ist, wo Krankenhäuser und Familien trotz anhaltender Herausforderungen durchhalten.



Heute bietet ein fragiler, aber entscheidender Waffenstillstand eine Chance für den Wiederaufbau. Die Bedürfnisse in Gaza sind nach wie vor immens. Krankenhäuser wie Al-Awda arbeiten trotz gravierender Engpässe weiter und bemühen sich, das Grundrecht auf Gesundheit für Tausende von Kindern zu wahren. Nachhaltige humanitäre Hilfe ist unerlässlich, um das Gesundheitssystem in Gaza wieder aufzubauen und sicherzustellen, dass jedes Kind Zugang zu der Versorgung hat, die es verdient.