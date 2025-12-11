Unhaltbare Arbeitsbedingungen bei Subunternehmen

Selbst die "normale" Menge ist in einer Regelarbeitszeit von acht Stunden so gut wie nicht zu schaffen, selbst wenn man "nur" von 200 Stopps ausgeht – ohne Ausladen und Transport der Pakete bis zur Abladestelle! Die tatsächliche

Arbeitszeit beträgt zurzeit wohl zwölf Stunden täglich oder mehr – unhaltbare Zustände!



Dabei wird die Mehrarbeit fast nie bezahlt, denn die Subunternehmer sind kleine Betriebe und die Mitarbeiter sind häufig Ausländer ohne sicheren Aufenthaltsstatus, wie z. B. Rumänen. Die Mitarbeiter schweigen aus Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, und vor drohenden staatlichen Konsequenzen über diese Zustände!



Radio WDR 2 berichtete weiter: "Hinzu kommt: Wer nicht direkt bei DHL oder Hermes angestellt ist, sondern bei einem Subunternehmen, hat oft sehr schlechte Arbeitsbedingungen. NRW-Arbeitsminister Laumann fordert eine Pflicht zur digitalen Zeiterfassung für die Zusteller, damit die Arbeitszeit korrekt abgerechnet werden kann."



Diese Zustände bei den Subunternehmen gibt es nicht erst seit heute, sondern sie existieren schon lange. Bereits 2024 wurde in den Medien wie z.B. auf Labournet davon berichtet. Ich kann mir gut vorstellen, dass solche Ausbeutungen der Arbeitskraft kein Einzelfall sind. Herr Laumann sollte seinen Forderungen auch Taten folgen lassen, z. B. mit einem Gesetzentwurf zur digitalen Zeiterfassung für Paketzusteller.



Und wie reagiert Amazon auf die Verletzung von geltendem Recht wie Arbeitszeitgesetz, Lohnfortzahlungsgesetz usw. durch seine Subunternehmer? Amazon behauptet, seine Subunternehmer permanent zu überwachen, ob sie Gesetze einhalten. Glatte Heuchelei! Wer hat denn den Zustelldienst an die Subunternehmer vergeben? Das "soziale" Amazon!