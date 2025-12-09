BSW-Bundesparteitag
Wagenknecht zieht sich zurück, Umbenennung beschlossen
Bei dem Bundesparteitag des BSW in Magdeburg wurde die Umbenennung des BSW beschlossen – anstatt „Bündnis Sahra Wagenknecht“ will sich die Partei künftig „Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft“ nennen. So bleibt die Abkürzung erhalten. Wirksam soll der Beschluss aber erst am 1. Oktober 2026 werden. In den bevorstehenden Landtagswahlen will die Partei noch unter altem Namen antreten. Nach dem Rückzug der Parteigründerin (und Namensgeberin) Sarah Wagenknecht wurde am Samstag der Europaabgeordnete Fabio De Masi zum neuen Vorsitzenden mit 93,3 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Die Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali wurde demnach mit 82,6 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.