Weg von US-Tech-Monopolen: Linkes Forum organisiert Wechselcafé

Ein gewaltiges Umweltverbrechen aus Profitgier! Das Linke Forum hat dieser Verschwendung den Kampf angesagt, arbeitet PCs auf und hilft Menschen beim Umstieg auf das quelloffene und kostenlose Betriebssystem Linux.

GNU/Linux ist ein freies und kostenloses Betriebssystem, dass über Jahrzehnte von Freiwilligen entwickelt wurde. Es ist stabiler und sicherer als Microsofts Betriebssystem Windows, enthält keine Werbung und sammelt keine Nutzerdaten. Wegen seiner Stabilität und Vielseitigkeit nutzen heute ca. 63 % aller Server und ca. 96 % aller Webserver sowie alle Supercomputer Linux. Bei Privatbenutzern ist der Anteil in Deutschland heute schon bei etwa 4 %.

Als Teil der weltweiten Initiative “END OF 10” wollen wir helfen, diese Computer mit Linux weiterzunutzen. So kann man die Umwelt schonen und Geld sparen, denn mit Linux kann auch ein 15 Jahre alter PC noch ohne Probleme genutzt werden. Das geht, weil mit Linux einfache Menschen ein nützliches Betriebssystem schaffen wollen, während Microsoft nur seinen eigenen Profit im Sinn hat.

Was gibt es beim Wechselcafé?

Am Samstag, dem 13. Dezember, findet von 15 bis 18 Uhr können sich die Raderinnen und Rader selbst überzeugen: Im Mehrzweckraum des Bürgerhauses findet das erste LF-“Wechselcafé” statt! Wir bauen verschiedene Linux-Computer auf, an denen Interessierte die Möglichkeiten und Bedienung von Linux ausprobieren können. Dabei helfen wir mit unserer Erfahrung und beantworten Fragen: Das LF setzt Linux seit 13 Jahren für die politische Arbeit ein. Wer seinen eigenen Laptop oder PC mitbringt, kann direkt Linux mit unserer Hilfe installieren (nicht vergessen: vorher eigene Daten sichern!). Der Besuch ist grundsätzlich kostenlos, für die aktive Teilnahme, beispielsweise in Form der angeleiteten Installation, bitten wir um eine Spende von mindestens 5 Euro für die weitere Arbeit.

Für so eine Gelegenheit lohnt auch mal eine weitere Anfahrt mit einer Gruppe! Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts in Radevormwald können die Gelegenheit nutzen und sich bei einem Kaffee zum Spendenpreis aufwärmen. Gäste von Außerhalb können umgekehrt die Gelegenheit nutzen, sich noch den Weihnachtsmarkt anzusehen.





Für Anmeldungen und Fragen stehen wir per E-Mail zur Verfügung. Im neuen Jahr werden wir außerdem Einsteigerkurse für Linux anbieten. Weitere Informationen folgen hier auf der Webseite des Linken Forums.