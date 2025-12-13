Postkarten: Weihnachten heißt Antifaschismus

Leider können wir uns nicht direkt an dem Weihnachtsmarkt mit einem Stand beteiligen. Obwohl es hieß, dass der Weihnachtsmarkt allen Vereinen offen steht, wurde unsere Anmeldung zurück gewiesen – politisch begründet, denn “politische Informationsstände” seien grundsätzlich nicht erwünscht, um den “unpolitischen und festlichen Charakter” zu bewahren. Wir bedauern diese Einstellung.

Auch wenn wir nicht an dem Weihnachtsmarkt mit einem Stand teilnehmen können, wünschen wir allen Radevormwalderinnen und Radevormwaldern besinnliche Feiertage und eine gute Zeit auf dem Weihnachtsmarkt in unserer Stadt. Wir beteiligen uns an der festlichen Stimmung mit eigens für diesen Anlass gemachten Weihnachtskarten.

Jesus Christus steht als Symbol für Nächstenliebe. Weihnachten ist ein Fest der Nächstenliebe. Faschisten ist Nächstenliebe nicht nur fremd – sie verachten und halten sie für eine Schwäche: Weihnachten heißt auch Antifaschismus.

Wer solche Weihnachtskarten gerne selbst haben möchte, kann dem Runden Tisch gegen Rechts eine E-Mail schreiben - der Verein bittet dafür um eine Spende und in jedem Fall den Ersatz der Versandkosten.