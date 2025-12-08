Werkstudenten: Krank zur Arbeit?

Im Ersatzteillager arbeiten viele Werkstudenten. Bis zu 120 sind es. Das ist praktisch für FCSP: Wenn die Chefs nicht zufrieden sind, wird der Student oder die Studentin nicht noch mal unter Vertrag genommen. Der Druck ist groß. Studieren kostet Geld. Miete ist in Köln teuer, wenn man extra für das Studieren hierherzieht.



Also kommt man als Student krank zur Arbeit, um nicht aufzufallen. Das ist falsch – unsere Jugend muss geschützt werden. Jeder kann mal krank werden und darf keine Angst haben, deshalb nicht mehr eingestellt zu werden.