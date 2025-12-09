„Ziemlich coole Nikolausfeier mit Spaß, Liedern und Kakao“

Am Anfang waren wir noch nicht so viele Kinder, aber es wurden immer mehr, am Ende ca. 25 und genauso viele Erwachsene. Wir haben viel gesungen: Weihnachtslieder, das „Rotfuchslied“ und „Kleine Hände, kleine Fäuste“. Wir haben Kettenfangen und Verstecken gespielt. Wir wurden als Letztes gefunden. Wir hatten uns hinter einem Busch versteckt und sind immer um ihn herumgeschlichen, sodass wir immer gut versteckt blieben.



Unterm Dach gab’s danach sehr leckeren Kakao. Das gab Kraft, um den Nikolaus herbeizurufen. Er hatte kleine Geschenke mit Gummibärchen, Nüssen und Schokolade für uns dabei. Wir durften uns auch ein kleines Spielzeug aussuchen.

Viele Kinder wussten noch nicht, was ein Sommercamp ist. Wir haben es erklärt. Helena: „Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal mitkommen. Ich freue mich besonders auf die Abenteuer im Wald, das Übernachten im Zelt und der Hütte. Und darauf, mit neuen Freunden zu spielen.“ Wir freuen uns aufs nächste Jahr, aufs Sommercamp und die nächste Nikolausfeier!

Eure Rotfüchse aus Kölle!!