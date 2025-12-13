"Weihnachtspakete" des ABZ-Süd

Zwei tolle Veranstaltungen zu schönen Preisen

Das Arbeiterbildungszentrum-Süd in Stuttgart bietet je zwei tolle Veranstaltungen als "Weihnachtspäckchen" an. Die Silvesterparty des ABZ-Südt mit Eintritt, Büfett und Übernachtung: im Doppelzimmer mit Etagendusche und Frühstück zu  150 Euro; im Einzelzimmer mit Etagendusche und Frühstück für 120 Euro; im Doppelzimmer mit Etagendusche und  Frühstück  für 140 Euro; im Einzelzimmer mit Etagendusche und Frühstück  für 80 Euro. Als zweites Päckchen für Kurzentschlossene die Internationale REBELL-Party am 13. Dezember, mit Eintritt, Imbiss und Übernachtung im Mehrbettzimmer mit Etagendusche + Frühstück für 60 Euro pro Person.

 

Hier gibt es den Flyer zur Silvesterparty

 

Hier gibt es den Flyer zur Internationalen REBELL-Party