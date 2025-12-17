70 Teilnehmer sammeln 1200 Euro für den Aufbau des Al Awda-Gesundheitszentrums in Gaza

Gemeinsam entwickelten wir die Idee, ein Weihnachts-Spendenessen für Palästina zu organisieren. Alle Spenden sollten an die Al-Awda Health Community Association gehen. Wir mobilisierten kräftig, die Palästinensische Gemeinde sorgte für leckeres Essen – natürlich arabisch – Rebell und MLPD für Getränke. Gemeinsam schmückten wir die Tische und Wände in einem Saal, wo 30 Leute gut Platz fanden – wir dachten, das wird für die erwarteten Besucher reichen. Aber weit gefehlt: Ca. 70 Menschen - Jung und Alt, aus Palästina, Deutschland und einigen anderen Ländern drängelten sich in den eigentlich viel zu kleinen Raum.

Aber es war beste Stimmung, genug zu essen gab es auch und alle fühlten sich wohl. Zaytun war für Begrüßung und Moderation verantwortlich, wir stellten den Solidaritätspakt zwischen der Al-Awda Health Community Association und der revolutionären Weltorganisation ICOR vor, ein hiesiger Frauenarzt palästinensischer Herkunft, der in der Vergangenheit immer wieder mal in einem Al-Awda-Krankenhaus gearbeitet hatte, berichtete genauer, wie die Gesundheitsversorgung dort unter den Bedingungen des mörderischen Krieges vor sich ging und jetzt unter der Bedingung der labilen Waffenruhe. Mit seinem Sohn trug er auch noch Lieder vor, die den Befreiungskampf dort thematisierten.

Es wurde kräftig gespendet, schließlich kamen 1200,-€ zusammen! Alle lobten die gute Zusammenarbeit. Wir waren uns einig: Das war nicht das letzte Mal, wir können noch mehr Menschen mobilisieren und begeistern und das nächste Treffen der Gaza-Soli-AG ist für den Januar schon ausgemacht.