Arbeiter in der Türkei stehen für ihre Rechte auf

Einige aktuelle Beispiele von Arbeiterprotesten:

23.000 städtische Angestellte in Izmir protestieren seit fünf Tagen täglich für ihre Rechte.

Über 4.000 Textilarbeiter und -arbeiterinnen in Tokat und Tekirdag protestieren für ihre Rechte. Allein 2025 haben über 100 Textilunternehmen ihre Werke wegen niedrigeren Löhnen nach Ägypten verlagert.

In allen Betrieben des Transportwesens wurde ein Streik ausgerufen und begonnen.

File-Markt-Arbeiter streiken gegen Gewerkschaftsverbot.

Während die Augen von Millionen Arbeitern auf den Mindestlohnverhandlungen in den Betrieben liegen, sind auch für Rentner, Rentnerinnen und Beschäftigte im öffentlichen Dienst die Themen die geplanten Zuschläge auf Gehälter und Renten im Jahr 2026. Arbeiter aus allen Branchen, die unter der faschistische AKP-Regierung der Armut ausgeliefert sind, deren Kaufkraft Tag für Tag schwindet und deren Rechte in Zusammenarbeit von Regierung und Kapital beschnitten werden, stehen im ganzen Land für ihre Rechte auf.

Die Arbeiter und Arbeiterinnen fordern Schutz der gewerkschaftlichen Rechte, einen menschenwürdigen Lohn und ein menschliches Leben. Der Mindestlohn beträgt zur Zeit 22.000 TL, dass sind etwa 220 Euro. Die Armutsgrenze in der Türkei liegt laut Türk- is - das ist die größte türkische Arbeiter-Gewerkschaft - 97.158 TL. Das sind 1982 Euro für eine vierköpfige Familie.

Die streikenden Arbeiter haben gemeinsame Forderungen: Schutz der Gewerkschaftsrechte, ein menschenwürdiges Gehalt und Arbeitsbedingungen, die der Würde des Menschen entsprechen.

Jeden Tag sterben in der Türkei Dutzende Arbeiter bei Arbeitsunfällen. Jeden Tag erheben Arbeiterinnen und Arbeiter, deren verfassungsmäßige Gewerkschaftsrechte geraubt werden und deren Löhne nicht gezahlt werden, ihre Stimme zum Protest. Von Tekirdağ bis Tokat, von Trabzon bis Van, von Dersim bis Istanbul.

Die Entschlossenheit und Begeisterung der Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellten, für ihre Rechte zu kämpfen, wird durch die Winterwetterbedingungen in den Streiks und Ausständen nicht gemindert.