Griechenland
Athen: Streik im Öffentlichen Dienst
Für Dienstag hatten Gewerkschaften in Griechenland die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen. Der Streik richtete sich gegen den Haushaltsentwurf der Regierung Mitsotakis, der eine deutliche Anhebung der Rüstungsausgaben vorsieht. Die Beamtengewerkschaft ADEDY hat ihn als „Haushalt des Krieges und der Ausbeutung der arbeitenden Mehrheit“ kritisiert. Kommunalangestellte, Lehrer und Ärzte in staatlichen Krankenhäusern legten die Arbeit nieder und forderten höhere Löhne und mehr Geld für das Gesundheitswesen. Die Streikenden solidarisierten sich auch mit den seit Tagen protestierenden Bauern.