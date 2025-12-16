Jugendzentrum Che

Beim Spendenessen persönliches Lieblingsgericht kreieren

Wir laden herzlich zum Sponsoren-Essen im Jugendzentrum Che ein. Gemütlich, winterlich und komplett vegetarisch.

Von Jugendverband REBELL
Als Basis gibt es cremiges Kartoffelpüree. Dazu eine vielfältige Auswahl an Toppings zum Selbstzusammenstellen. Unter anderem eine herzhafte Pilzpfanne, winterliches Gemüse, Saucen und kleine Extras. So entsteht für jede und jeden ein persönliches Lieblingsgericht.

 

Preis pro Portion: 10 Euro.

Der Erlös unterstützt die Arbeit des Jugendzentrums Che.

Adresse: An Rennbahn 2. Gelsenkirchen

Wann: Samstag, den 20.Dezember, um 20 Uhr

 

Kommt vorbei, esst mit uns und unterstützt dabei das Jugendzentrum!