Beim Spendenessen persönliches Lieblingsgericht kreieren

Als Basis gibt es cremiges Kartoffelpüree. Dazu eine vielfältige Auswahl an Toppings zum Selbstzusammenstellen. Unter anderem eine herzhafte Pilzpfanne, winterliches Gemüse, Saucen und kleine Extras. So entsteht für jede und jeden ein persönliches Lieblingsgericht.

Preis pro Portion: 10 Euro.

Der Erlös unterstützt die Arbeit des Jugendzentrums Che.

Adresse: An Rennbahn 2. Gelsenkirchen

Wann: Samstag, den 20.Dezember, um 20 Uhr

Kommt vorbei, esst mit uns und unterstützt dabei das Jugendzentrum!