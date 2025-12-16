Jugendzentrum Che
Beim Spendenessen persönliches Lieblingsgericht kreieren
Wir laden herzlich zum Sponsoren-Essen im Jugendzentrum Che ein. Gemütlich, winterlich und komplett vegetarisch.
Von Jugendverband REBELL
Als Basis gibt es cremiges Kartoffelpüree. Dazu eine vielfältige Auswahl an Toppings zum Selbstzusammenstellen. Unter anderem eine herzhafte Pilzpfanne, winterliches Gemüse, Saucen und kleine Extras. So entsteht für jede und jeden ein persönliches Lieblingsgericht.
Preis pro Portion: 10 Euro.
Der Erlös unterstützt die Arbeit des Jugendzentrums Che.
Adresse: An Rennbahn 2. Gelsenkirchen
Wann: Samstag, den 20.Dezember, um 20 Uhr
Kommt vorbei, esst mit uns und unterstützt dabei das Jugendzentrum!