Argentinien
Buenos Aires: Massenprotest gegen Arbeitsreform von Milei
Argentiniens wichtigster Gewerkschaftsverband organisierte am Donnerstag eine Großdemonstration gegen ein Arbeitsreformgesetz der reaktionären Regierung Milei, das unter anderem das Streikrecht einschränken und die Arbeitszeiten sowie Abfindungszahlungen für Arbeitnehmer ändern soll. Der Protest legte die Innenstadt von Buenos Aires lahm, auch in anderen Städten wurde demonstriert. Argentiniens Ölsaatenarbeiter haben diese Woche zu einem 24-stündigen Streik gegen die geplante Arbeitsreform aufgerufen. Die Gewerkschaften lehnen den Gesetzentwurf entschieden ab, der auch vorsieht, dass Gewerkschaften die Genehmigung der Arbeitgeber einholen müssen, um Versammlungen am Arbeitsplatz abzuhalten