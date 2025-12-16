Bukarest: Massenprotest gegen korrupte Justiz

Der Fall des rassistischen faschistischen Mörders Patrick W. kommt heute vor das höchste deutsche Strafgericht in Karlsruhe. Der Täter hatte einen Tag vor Heiligabend 2023 im Luftkurort Rickenbach im Südschwarzwald den geflüchteten Tunesier Mahdi B. erst mit einem Kopfschuss getötet, anschließend die Leiche seines Opfers zerstückelt und mit Stacheldraht beschwert im Rhein versenkt. Obwohl Patrick W. Hitlerbilder, faschistische Memes und ein Nutzerkonto beim Internetshop der faschistischen AfD auf seinem Computer hatte, in der Vergangenheit Sticker des faschistischen Magazins Compact verteilt hatte, seine Hundehütte den Schriftzug „Wolfsschanze“ und seine Garage den Schriftzug „Deutsches Schutzgebiet“ trug, sah das zuständige Landgericht Waldshut-Tiengen keine Grundlage, ihn wegen Mordes aus rassistischen Motiven zu verurteilen.

Er kam mit Totschlag und einer Haftstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten davon. Die Schwester des Getöteten hat jetzt das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof angestrebt. Ihr ist zu wünschen, dass der faschistische Mörder als verurteilt wird, was er auch ist.

Wo bleibt da der Medienaufschrei? Die Berichterstattung der Bildzeitung? Fehlanzeige!