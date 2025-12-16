Rumänien
Bukarest: Massenprotest gegen korrupte Justiz
Rund 10.000 Menschen marschierten am späten Sonntagabend in Bukarest und skandierten „Gerechtigkeit statt Korruption“, „Wir sehen euch“ und „Unabhängigkeit statt Gehorsam“. Tausende Demonstranten versammelten sich auch in anderen Städten Rumäniens. Seit der Veröffentlichung eines Videos über die Korruption im Justizsystem vor einer Woche reißen die Proteste nicht ab. Täglich wird demonstriert. „Derzeit ist die sichtbarste Auswirkung auf die Gesellschaft, dass das Vertrauen in das rumänische Justizsystem und die Überzeugung, dass noch etwas (dagegen) unternommen werden kann, völlig verloren gegangen sind“, sagte Liviu, ein 28-jähriger Demonstrant.