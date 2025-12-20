Buttersäure gegen UJZ Kornstraße – Breite antifaschistische Einheitsfront aufbauen!

Hallo liebe Freundinnen und Freunde, Hallo Dirk, wir haben erst heute aus der HAZ (Hannoversche Allgemeine Zeitung, Anm. d. Red.) von dem feigen Buttersäureanschlag auf das UJZ Kornstraße erfahren.



Sicher liegt Ihr mit der Vermutung richtig, dass dies aus der rechten, faschistischen Ecke kommt. Es ist ja eine bundesweite Erscheinung, dass diese Kräfte immer aggressiver gegen fortschrittliche linke, antifaschistische, antirassistische und sozialistisch-kommunistische Einrichtungen vorgehen.



Umso wichtiger ist die gegenseitige Solidarität in solchen Situationen, die wir Euch von der MLPD Hannover und ihrem Jugendverband REBELL aus erklären.



Dieser Anschlag zeigt uns auch, dass wir weiter und noch entschlossener am Aufbau einer breiten antifaschistischen Einheitsfront gegen die akute faschistische Gefahr in Deutschland und weltweit arbeiten müssen. Lasst uns das im neuen Jahr gemeinsam und solidarisch anpacken!

Mit herzlichen und solidarischen antifaschistischen Grüßen an alle Aktivist*Innen und bei Euch vertretenen Organisationen