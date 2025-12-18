Die militärischen Aktivitäten der neuimperialistischen Türkei in der Sahelzone

Die afrikanische und europäische Presse sowie andere internationale Medien berichten, dass die Türkei neben ihren Kapitalinvestitionen in Afrika auch ihre militärischen Aktivitäten verstärkt, in einigen Konfliktgebieten aktiv eine der Konfliktparteien unterstützt und über SADAT¹ von ihr kontrollierte syrische Söldner in Konfliktgebiete entsendet²



Die Türkei hat sich in der Sahelzone, insbesondere seit 2011, an der Seite der Militärjunta in Mali positioniert und Waffen nach Mali exportiert.

Unter der Aufsicht der türkischen Verteidigungsindustriebehörde organisierte die Türkei vom 11. bis 14. November 2025 in der malischen Hauptstadt Bamako die Waffenmesse BAMEX 2025, an der neben großen Rüstungskonzernen wie Baykar, Aselsan, TUSAŞ, MKE, Roketsan und Otakar (Koç Holding) auch 30 weitere Waffenhersteller teilnahmen. An dieser Messe nahmen ausschließlich türkische Monopole teil. Die türkischen Waffenmonopole stellten hier ihre gesamten Kriegswaffen aus.



Seit 2011 leistet die Türkei militärische, politische und wirtschaftliche Unterstützung für Konfliktgebiete in Afrika, insbesondere in Libyen, Mali, Niger, Nigeria, Burkina Faso, Äthiopien, Somalia, Sudan, Tschad und der Zentralafrikanischen Republik, und exportiert vor allem Waffen. Sie unterhält Militärstützpunkte in Libyen (zwei Militärstützpunkte), Somalia, Sudan und Katar. Im Tschad bietet sie militärische Ausbildung und Ausbildung im Bereich unbemannter Luftfahrzeuge (UAV) an. Über die somalische Armee und die paramilitärische Organisation SADAT bildet es auch malische Militär- und Polizeikräfte aus. Wie in allen hier genannten Ländern exportiert die Türkei Waffen und bietet den Armeen militärische Ausbildung an.³



Laut einer Analyse der SWP vom 5. November 2025 werden zwischen 2021 und 2022 die meisten Waffen in die Konfliktgebiete Afrikas aus den drei Ländern China, Russland und Türkei exportiert, während zwischen 2023 und 2024 die Türkei den ersten Platz einnehmen und China überholen wird. Der Anteil der Türkei am gesamten Waffenexport in afrikanische Länder beträgt 11 Prozent.⁴

Nach Angaben des SIPRI ist der Anteil der Türkei am weltweiten Export zwischen 2020 und 2024 von 0,8 Prozent auf 1,7 Prozent gestiegen. Der Waffenexport der Türkei ist in diesen Jahren um 103 Prozent gestiegen. Neben den oben genannten afrikanischen Ländern verkauft die Türkei auch Waffen an die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Pakistan. Die Waffenimporte der Türkei sind im gleichen Zeitraum um 33 Prozent zurückgegangen.

Die türkische imperialistische Monopolbourgeoisie versucht als aggressive und kriegstreiberische Macht, in alle Konfliktgebiete vorzudringen und dort Marktanteile zu erobern. Eine Möglichkeit, die imperialistische Aktivität zu verstärken, ist der Export von Kapital, eine andere die Verstärkung der militärischen Aktivität. Die Türkei hat mit mindestens 14 afrikanischen Ländern Militärvereinbarungen geschlossen.



Während sich die alten imperialistischen Länder aus Afrika zurückziehen, füllen die neuen imperialistischen Länder mit derselben Aggressivität die entstandene wirtschaftliche, militärische, politische und kulturelle Lücke. Diese imperialistische Ausbeutung wird so lange andauern, bis die afrikanischen Völker ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.