Ein paar Gedanken zur Arbeitsplatzvernichtung

Was mich empört, ist, wenn unsere Politiker in Berlin die "Deindustrialisierung" Deutschlands ins Feld führen und dafür die hohen Lohnkosten, Umweltauflagen oder Ähnliches verantwortlich machen.



Gleichzeitig werden Verlagerungen nach Osteuropa auch noch durch die EU subventioniert. Laut dem stellvertretenden Vorsitzenden der IG Metall, Kollege Kerner, winken im Falle der Verlagerung von MAN nach Polen dreistellige Millionen Beträge als Belohnung durch die EU. Geld, das wir erarbeitet haben. Das ist ein Skandal, den wir entsprechend beantworten müssen. Abwarten hilft hier nicht!