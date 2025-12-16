Russland

Russland

Erstmals russische Staatsanleihen in chinesischer Währung Yuan

Russland verkauft seit 8.12.25 Staatsanleihen in Yuan (¥), hauptsächlich für den inländischen Finanz-Markt. Hintergrund: im Gefolge des Ukrainekriegs fließt zunehmend russisches Öl und Gas nach China. Die Rechnungen werden zumeist in Yuan bezahlt, wodurch russische Konzerne inzwischen auf hohen Yuan-Schätzen sitzen. Ein Kauf der Staatsanleihen verspricht Zusatzprofite. Der Vorgang spiegelt zugleich Chinas wachsenden Einfluss.