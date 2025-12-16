+++Eilmeldung+++Eilmeldung
EU-Kommission will Verbrenner-Aus zurücknehmen
Wie jetzt bekannt wurde, schlägt die EU-Kommission vor, die beschlossenen Abgasvorgaben, die ein mittelfristiges Aus des Verbrennermotors bei Autos bedeutet hätten, aufzuweichen. Wie die EU-Kommission verlauten ließ, sollen in der Europäischen Union auch nach 2035 Autos mit Verbrennungsmotor neu zugelassen werden können. Die Abgasvorgaben sollen so aufgeweicht werden, dass die Autobauer den CO2-Ausstoß ihrer Neuwagen nicht auf Null reduzieren müssen. Damit setzen die Monopolpolitiker in Brüssel eilig die Direktive der Automonopole um, die den Anschluss an den E-Automarkt verpasst haben. Weiter sehenden Auges und mit Fuß auf dem Gas in die begonnene internationale Umweltkatastrophe für Maximalprofite der Autoindustrie, das bedeutet diese Politik als Konsequenz.