Genusswochenende Truckenthal – auch als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk

Oder ihr braucht nach dem turbulenten Jahr und den Feiertagen noch ein wenig Entspannung in netter Gesellschaft?



Dann haben wir genau das Richtige für euch! Der Landesverband RHS organisiert ein Winterliches Genusswochenende in Truckenthal! Es findet am 17. und 18. Januar 2026 im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal statt.

Das Genusswochenende startet am Samstag, dem 17. Januar 2026 um 15 Uhr: Empfang mit Sekt, Kaffee und Kuchen. Eine antifaschistische Buchlesung schließt sich an, danach Festessen und Sauna-Abend. Wer will, kann auch an einer Weinprobe teilnehmen (10 Euro). Nach dem Frühstuck am Sonntag machen wir einen gemeinsamen Spaziergang in der schönen Umgebung.

Übernachtung von Samstag auf Sonntag: 90 Euro im Appartement, 60 Euro in der Blockhütte. Kinder zahlen 55 / 40 Euro.

Anmeldung: rhs@mlpd.de

Die Einnahmen gehen komplett an den Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal, damit er auch in Zukunft schönen und günstigen Urlaub und Kinder- und Jugendfreizeiten ermöglichen kann.

Hier gibt es den Flyer