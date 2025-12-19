"Großer Sieg und Erfolg im mehrtägigen Streik der PENEN bei der größten RO/RO-Gesellschaft unseres Landes"

Darin heißt es:

"Nur ein organisierter und unnachgiebiger Kampf bringt Siege und greifbare Ergebnisse. Die Geschäftsführung von PENEN gibt bekannt, dass nach acht Tagen Streik eine Einigung mit dem Reeder der Reederei CRETA CARGO LINES erzielt wurde, die die RO/RO-Schiffe AGIOS GEORGIOS, TALOS, IOSIF K. und NEARCHOS K. betreibt.

Mit der schriftlichen Vereinbarung werden die Bestimmungen, die für die Kategorie der E/G-O/G-Küstenfahrzeuge gelten, vollständig und auf alle Schiffe der Gesellschaft angewendet. Darüber hinaus wurde eine Reihe von Branchenforderungen vereinbart und gelöst, die im Mittelpunkt des großen Streikkampfs unserer historischen Gewerkschaft standen. Die Vereinbarung wurde von unseren Mitgliedern einstimmig auf einer außerordentlichen Streikversammlung in Keratsini bestätigt, an der alle streikenden Mitglieder der PENEN teilnahmen.

Der Streik, unsere Ziele und Forderungen waren ein weiterer harter Konflikt mit erfolgreichem Ausgang, in dem wir den Reedern, der Regierung, dem Minister für Schifffahrt, ihren Dienststellen und der kompromissbereiten Mehrheit sowie dem Generalsekretär der PNO (Kapitalisten-Gewerkschaft) gegenüberstanden.

Die Leitung der PENEN beglückwünscht alle ihre Mitglieder auf den RO/RO-Schiffen für ihre entschlossene, entschiedene und kämpferische Haltung, aber auch für ihr Vertrauen in die PENEN, die erneut einen Kampf für die Probleme der Seeleute geführt und gewonnen hat. Wir danken den Gewerkschaften, den Kollektiven und den Gewerkschaftern, die in all diesen Tagen an der Seite der PENEN und unserer kämpfenden Branche standen. Dieser Erfolg ist ein Sieg für die gesamte kämpfende Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung unseres Landes."

Bereits vorgestern gab die Gewerkschafts bekannt, dass es mit der Reederei AIGIALIS N.E., Eigentümerin des RO/RO-Schiffs KAPETAN CHRISTOS zu einer Einigung kam. Die Besatzung dieses Schiffs hatte sieben Tage lang gestreikt. Die Forderungen von PENEN wurden erfüllt! Daraufhin beendeten die Seeleute ihren Streik.

Herzlichen Glückwunsch zu diesen wichtigen siegreichen Streiks auf den griechischen RoRo-Schiffen!