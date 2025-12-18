Herzlich willkommen zum Subbotnik

Diesmal seid Ihr nicht nur für das Wochenende eingeladen. Wer kann, ist die folgenden zwei Schulferientage hochwillkommen. Hängt also gerne den 2. und 3. Februar dran!



Das Haus hat Großes vor: Mit der Erweiterung der Photovoltaikanlage und dem Einbau einer Wärmepumpenheizung verabschiedet sich der Ferienpark komplett vom fossilen Gas! ...



Wie immer bringt (warme) Arbeitskleidung, Initiative, gute Laune und neue Ideen mit! Wir freuen uns auf Euch!



Reisekosten (Fahrkarte oder 0,25 Euro pro km) übernimmt der Ferienpark (mindestens ein voller Tag Teilnahme am Subbotnik). Nutzt günstige Reisemöglichkeiten, z. B. das Deutschlandticket!



Für Unterkunft und Verpflegung fallen 12,50 Euro pro Tag an. Das deckt allerdings nicht die Kosten (29 Euro). Bettwäsche kostet einmalig 10 Euro Leihgebühr (verpflichtend in Hotel und Blockhütten). Feierabendgetränke gehen extra. Anreise am Freitagabend ist möglich und sinnvoll.



Bitte meldet Euch umgehend an, damit das Haus planen kann! Nicht bis Anmeldeschluss warten! Je früher, desto besser!

Anmeldung bei: Ferienpark Plauer See, Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin, Telefon: 039932 82700, info@ferienpark-plauersee.de



Anmeldeschluss ist am Sonntag, 25. Januar 2026.

Hier gibt es die Einladung als gestalteten Flyer