faschistisch-antisemitischer Anschlag in Australien
IS-Verdacht schon vor sechs Jahren - Behörden handelten nicht
Ein 50 Jahre alter Mann und sein 24 Jahre alten Sohn hatten den Anschlag verübt - der Vater starb durch Schüsse der Polizei, der Sohn wurde schwer verletzt. Sie hatten gestern 15 Menschen bei einer Chanukka-Feier am Bondi Beach ermordet. Weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Australiens Premierminister Anthony Albanese bestätigte, dass der australische Inlandsgeheimdienst den Sohn vor sechs Jahren wegen möglicher Verbindungen zum "Islamischen Staat" (IS) überprüft hatte. Laut Spiegel stufte der Geheimdienst den jungen Mann allerdings dann nicht als Bedrohung ein. In ihrem Auto am Bondi Beach sollen zwei IS-Flaggen und improvisierte Sprengsätze gefunden worden sein. Mehr noch: Der Vater besaß trotz dieser Überprüfung sechs legal registrierte Schusswaffen, die bei dem Anschlag benutzt wurden.