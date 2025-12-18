Jetzt den Livestream ansehen

Der Gründungskongress am Sonntag in Gelsenkirchen hat dafür die Weichen gestellt. Er wurde vom Videoteam der Mediengruppe Neuer Weg auch per Livestream im Internet übertragen. Dieser Livestream steht jetzt online zur Verfügung – für alle, die nicht dabei sein konnten, und für alle, die sich den Kongress noch einmal ansehen wollen.

Hier geht es zum Livestream.