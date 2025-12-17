Jetzt für den Jugendhilfefonds der MLPD spenden!

MLPD, REBELL und ROTFÜCHSE organisieren und unterstützen vielfältige Aktivitäten: Sommerfreizeiten, antifaschistische Bildungsangebote, Rebellische Musikfestivals, internationale Pfingstjugendtreffen, Jugendkonzerte, regionale und bundesweite Demonstrationen, Studienfreizeiten und vieles mehr! All das soll nicht daran scheitern, dass Kinder und Jugendliche kein Geld dafür haben.



Wir kämpfen um staatliche Zuschüsse für diese Jugendarbeit, aber machen uns auch nicht abhängig. Deshalb hat die MLPD einen Jugendhilfefonds zur unabhängigen Förderung rebellischer Jugendaktivitäten eingerichtet. Kinder, Jugendliche und Familien, die Geringverdiener sind, können hieraus Zuschüsse beantragen. Hierzu kann jeder beitragen, dem die Zukunft der Jugend am Herzen liegt, mit einer regelmäßigen Spende oder einer einmaligen Spende, z.B. aktuell aus dem Weihnachtsgeld. Die Mitglieder und Gruppen der MLPD sammeln für diesen Fonds.



Jetzt gibt es dazu auch Flyer, Spendenbanderolen und einen Vordruck für das Antragsformular auf der Homepage der MLPD.

Und hier sind Daten rebellischer Highlights.

Direkt zum Jahresanfang die große Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in Berlin am 11. Januar 2026 (Start: 10 Uhr, Frankfurter Tor). Am Vorabend, ab 19 Uhr, ein großes Solidaritätsfest für Gaza mit Essen, Getränken und Konzert (Festsaal des Ootel, Allee der Kosmonauten 36, Berlin).



Am 23. und 24. Mai 2026 das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen. Der Zentrale Koordinierungsausschuss teilt dazu mit, dass auch hier die Solidarität mit Gaza eine große Rolle im ganzen Programm mit Sport, Bildung, Feiern, Essen, Kinderprogramm und Austausch spielen wird.



Vom 25. Juli bis 8. August 2026 das alljährliche Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSE im Ferienpark Thüringer Wald (Im Waldgrund 1, 96528 Schalkau).

Studienfreizeiten des REBELL sind geplant vom 26. bis 31. Mai in Baden-Württemberg, vom 12. bis 16. Oktober in Thüringen (Orte folgen) und vom 19. bis 23. Oktober in der Zehntscheune Daaden (Lamprechtstraße 41, 57567 Daaden).

Hier gibt es den Flyer zum Fonds

Hier gibt es das Antragsformular für den Jugendhilfsfonds