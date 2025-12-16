Kampf für den Erhalt des antifaschistischen Denkmals von Stara Zagora

Liebe Freunde und Genossinnen und Genossen, wir bitten euch um eure Hilfe, um das Denkmal für die Helden der antifaschistischen Bewegung in Stara Zagora aus der Zeit von 1923 bis 1944 in seinem derzeitigen Zustand zu erhalten.



Im Stadtrat von Stara Zagora wurde ein offizieller Antrag von Mitgliedern der politischen Partei „Wir setzen den Wandel fort – Demokratisches Bulgarien“ eingereicht, das Denkmal zu entfernen oder umzugestalten.



Die Umgestaltung würde den Abriss des Teils des Denkmals beinhalten, auf dem die Symbole Stern, Sichel und Hammer zu sehen sind.



Das Denkmal – bekannt als „Brüdergrab“ – wurde zum Gedenken an die 31 Helden des Widerstands aus der Region Stara Zagora errichtet und beherbergt ihre sterblichen Überreste. Einige von ihnen wurden 1923 getötet, als der erste antifaschistische Aufstand der Welt stattfand. Andere verloren 1925 ihr Leben, als die damalige faschistische Regierung Bulgariens Tausende unschuldiger Menschen tötete. Diese Zeit ist in unserer Geschichte als „Weißer Terror“ bekannt. Die übrigen starben in der Partisanenbewegung in der Zeit von 1941 bis 1944.



Das Denkmal ist ein Grabmal, in dem die Überreste dieser Helden aufbewahrt werden. Es wurde vor mehr als 80 Jahren errichtet und es gab nie Probleme damit.



Wir, die Einwohner von Stara Zagora, haben eine Protestaktion durchgeführt, bei der wir an den Stadtrat unserer Stadt appelliert haben, das Denkmal in seinem derzeitigen Zustand zu belassen. Das Geld, das für den vorgeschlagenen Umbau ausgegeben werden soll, könnte für wichtigere Bedürfnisse der Stadt verwendet werden.

Wir werden weiter für den Erhalt des Denkmals kämpfen, da wir der Meinung sind, dass diese Angelegenheit nicht nur für die Stadt Stara Zagora, sondern auch nicht nur für Bulgarien von Bedeutung ist. Dies ist eine europäische Angelegenheit, denn der Abriss der Denkmäler und die Verunglimpfung des Andenkens an die antifaschistischen Helden in ganz Europa dürfen nicht toleriert werden.



Die Menschen in Bulgarien brauchen Ihre Unterstützung und Hilfe, um unsere Geschichte lebendig zu halten. Wir hoffen, dass wir gemeinsam die Vergangenheit bewahren können, die viele zu löschen versucht haben.