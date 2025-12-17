Kabinett schafft Bürgergeld ab

Kabinett schafft Bürgergeld ab

Künftig teils schlimmer als bei Hartz IV

Heute hat das Bundeskabinett für die Abschaffung des Bürgergelds gestimmt. Es wird durch eine Grundsicherung abgeschafft. An vielen Punkten sind die neuen Regeln noch unsozialer als die Regelungen von Hartz IV.

Darauf geht dieser Artikel kritisch ein.

 