Landesweiter Streik gegen Meloni-Haushalt

Viele wollen es immer noch nicht wahrhaben, aber Kriegsminister Boris Pistorius (SPD) selbst hält klar Kurs auf Krieg. Nun plant er laut eines Berichts des Spiegel, auch alle 80.000 Zivilangestellten sowie Beamte der Bundeswehr und des Verteidigungsministeriums mit schusssicheren Westen und Gefechtshelmen auszustatten. Dies solle die „Einsatzfähigkeit im Ernstfall“ erhöhen. Damit werden auch Zivilangestellte zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg wieder mit solchen Ausrüstungsgegenständen uniformiert - und sind damit natürlich in besagtem Ernstfall viel "flexibler" einsetzbar, sozusagen schon militarisiert. Die Kosten für diese konkrete Anschaffung sind noch nicht bekannt. Aber außer Frage steht: Zahlen werden es die kleinen Leute, verdienen die großen Rüstungskonzerne.