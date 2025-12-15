Italien
Landesweiter Streik gegen Meloni-Haushalt
Ein landesweiter Streik der größten Gewerkschaft Italiens gegen den Haushalt 2026 von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni brachte am Freitag Zehntausende auf die Straße. Die Gewerkschaft CGIL schätzte, dass sich etwa 61 Prozent aller Beschäftigten des öffentlichen und privaten Sektors dem Streik angeschlossen hatten, während mehr als 500.000 Menschen in den wichtigsten Städten Italiens an Kundgebungen teilnahmen. Die CGIL hat etwa 5 Millionen Mitglieder, von denen die Hälfte Rentner sind. Kritisiert wird am Haushalt die stark steigenden Rüstungsausgaben, während Gesundheit und Bildung unterfinanziert sind. Im ganzen Land fanden mehr als 50 Demonstrationen statt, darunter ein Marsch mit 100.000 Teilnehmern in Florenz, wo CGIL-Chef Landini seine Abschlussrede hielt. Verkehrsbetriebe, Schulen, das Gesundheitswesen und wichtige private Industriezweige waren von erheblichen Verzögerungen oder Schließungen durch den Streik betroffen.