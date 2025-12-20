Stellungnahme der Kommunistischen Partei Australiens CPA (M-L) zum Massaker bei Chanukka-Feier

In ihrer Zeitung "Vanguard" veröffentlichte die CPA (M-L), Mitglied der revolutionären Weltorganisation ICOR, heute eine Erklärung zu diesem Massaker. Rote Fahne News dokumentiert Auszüge dieser Erklärung:

Das Massaker an jüdischen Australiern am Bondi Beach ist jetzt sechs Tage her. Die Kommunistische Partei Australiens (Marxist-Leninist) verurteilt diese Tat und spricht der australischen jüdischen Gemeinde ihr Beileid aus.

Der Kampf gegen den Antisemitismus durch die kommunistische Bewegung hat eine lange Geschichte. Juden spielten eine herausragende Rolle bei der Entwicklung des Marxismus und waren in den Führungspositionen in der Sowjetunion während des sozialistischen Aufbaus unter Lenin und Stalin. Viele Anti-Nazis-Widerstandsbewegungen in ganz Europa wurden während des Zweiten Weltkriegs von kommunistischen Juden angeführt. Viele deutsche Kommunisten verloren ihr Leben im Kampf gegen den Faschismus und Hitler.

Am 12. Januar 1931 antwortete Josef Stalin auf eine Anfrage der Jewish News Agency in den Vereinigten Staaten: „Als Antwort auf Ihre Anfrage - Der nationale und rassische Chauvinismus ist ein Überbleibsel der menschenfeindlichen Bräuche, die für die Zeit des Kannibalismus charakteristisch sind. Der Antisemitismus als eine extreme Form des Rassenchauvinismus ist das gefährlichste Überbleibsel des Kannibalismus. Der Antisemitismus ist für die Ausbeuter von Vorteil als Blitzableiter, der die Schläge der Werktätigen gegen den Kapitalismus ablenkt. Der Antisemitismus ist für die Werktätigen gefährlich, weil er ein Irrweg ist, der sie vom rechten Weg abbringt und sie im Dschungel landen lässt. Daher können Kommunisten als konsequente Internationalisten nur unversöhnliche, eingeschworene Feinde des Antisemitismus sein. In der UdSSR wird Antisemitismus als ein dem sowjetischen System zutiefst feindliches Phänomen mit äußerster Härte des Gesetzes geahndet."

Unseres Wissens ist dies die einzige Aussage eines großen Weltführers, die zum Zeitpunkt des Aufstiegs des deutschen Faschismus abgegeben wurde, um den Antisemitismus so von ganzem Herzen zu verurteilen. Wir stehen voll hinter dieser Aussage Stalins. Wir verabscheuen und verurteilen jeden Antisemitismus und alle Formen von Rassismus und Verleumdungen von Kulturen, Nationalitäten und farbigen Völkern.

Wir lehnen es aber ab, dass das Bondi-Massaker als Vorwand dafür genommen wird, im Namen des Kampfs gegen Antisemitismus die Verurteilung des Völkermords durch Israel zum Schweigen zu bringen. Der jüdische Glaube ist nicht der Zionismus. ...

Kritik am zionistischen Staat wegen seiner völkermörderischen Tötungen von Zehntausenden von Palästinensern darf nicht verhindert werden, indem man solche Kritik als antisemitisch bezeichnet.

Die demokratischen Rechte müssen geschützt werden. Politiker, die der herrschenden Klasse dienen, suchen immer nach Möglichkeiten, die Protestrechte der Menschen einzuschränken. Falsche Gründe werden aufgegriffen. In den letzten zehn Jahren haben aufeinanderfolgende Regierungen die Polizeibefugnisse und strafrechtlichen Sanktionen weiter ausgebaut. ...

Wegen der Morde in Bondi, die von zwei Anhängern des IS begangen wurden, werden die demokratischen Rechte der gesamten Gemeinschaft angegriffen. ... Premierminister Albanese hat im Juli 2024 den israelischen Anwalt und unmittelbaren Präsidenten des pro-zionistischen Exekutivrats des australischen Judentums, Jillian Segal, zum Sondergesandten der Regierung zur Bekämpfung des Antisemitismus. Segal und ihr Mann waren wichtige Spender der ultrarechten Anti-Einwanderer-Lobbygruppe Advance. ...