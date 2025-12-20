Mutiger Passant überwältigt Attentäter

Ein mutiger Mann hat einen der Attentäter auf das Chanukka-Fest in Sydney zu Boden gestoßen, ihn überwältigt und ihm die Waffe entrissen. Vermutlich hat er damit vielen Menschen das Leben gerettet. In SocialMedia wurde ein Video verbreitet, auf dem der Hergang deutlich zu sehen ist. Die Nachrichtenagentur Reuters bestätigte, dass das Video echt ist. Zu Recht feiern die Menschen in Australien den Mut des Mannes und seine Tat. Er selbst, sein Name ist Al Ahmed, wurde durch zwei Schüsse verletzt und musste operiert werden. Die Verletzungen sind glücklicherweise nicht schlimm. Laut einem Cousin, der vom Fernsehen interviewt wurde, ist Al Ahmed 43 Jahre alt, zweifacher Vater und Inhaber eines Obstladens in Sydney.