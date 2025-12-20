Öffentlichkeitsteam von "Palästina muss leben" mit eigenem YouTube-Kanal

Wir sind das Öffentlichkeitsteam der neuen Organisation „Palästina muss leben“.

Am Sonntag, den 14. Dezember haben wir die Gründung beschlossen und direkt gefeiert. Inzwischen haben wir unsere Arbeit aufgenommen, Social-Media-Kanäle eingerichtet und als Erstes die Gründungsfeier auf YouTube veröffentlicht.

Wir freuen uns, wenn ihr zur Verbreitung beitragen wollt. Wir freuen uns auch über weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter für unser Team, die sich gerne bei dieser Mailadresse melden können: palestine-oeffentlichkeit@protonmail.com.

Hier geht es zum YouTube-Kanal von "Palästina muss leben" mit dem Video von der Feier zur Gründung der neuen Organisation, die auf dem Gelsenkirchener Wintermarkt stattfand.