USA
Oregon: Schülerproteste gegen ICE-Razzien
Im Washington County im US-Bundesstaat Oregon verließen am Freitagmorgen Hunderte junge Menschen in der ganzen Stadt Hillsboro ihre Klassenräume. Sie marschierten zunächst zum Shute Park und dann zum Hillsboro Civic Center, um gegen die brutalen Aktivitäten der Einwanderungsbehörde ICE in ihren Gemeinden zu protestieren. Der Schulbezirk Hillsboro im US-Bundesstaat Oregon schätzte, dass fast 1.600 Schüler aus den High Schools Hillsboro, Century, Glencoe und Liberty sowie den Mittelschulen South Meadows, Poynter und R. A. Brown teilnahmen. Viele Schüler berichteten von Festnahmen von Verwandten und Bekannten in den vergangenen Wochen.