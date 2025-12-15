Parteiprogramm der MLPD breit einsetzen!

Viele Gruppen machen auch sehr gute Erfahrungen damit, sich zum Beispiel an einem neuen Betrieb mit einem offensiven Einsatz des Programms vorzustellen. Durch das Format kann man es auch gut im Blaumann verschwinden lassen.

Auch politische Jugendliche, die sich erstmalig mit der MLPD befassen, wollen als erstes das Programm kennenlernen, so z.B. bei der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demo. So ist es insbesondere auch an Universitäten geeignet, mal spezielle Einsätze zur Verbreitung von des Parteiprogramms gegen Spende zu machen.

Hauseinsätze im Rahmen der Werbewochen können gut das Parteiprogramm ins Zentrum stellen. Auch die Wohngebietsstände sollten jedem, der die Position der MLPD kennenlernen will, das Parteiprogramm mitgeben.

Viele Menschen wollen sich nicht nur anhand aktueller politischer Positionen informieren, sondern suchen nach einem grundsätzlichen Ausweg. Hier kommt das Parteiprogramm der MLPD genau richtig mit seiner grundsätzlichen und kompakten Darstellung der Politik der MLPD.

Das Parteiprogramm umfasst folgende Abschnitte:

Parteiprogramm der MLPD - Vorwort

Kapitel A - Die internationalisierte kapitalistische Produktion und die Allgemeine Krise der kapitalistischen Gesellschaft

Kapitel B - Die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland und das System der kleinbürgerlichen Denkweise

Kapitel C - Die Arbeiter- und Frauenbewegung in Deutschland und der Kampf um die Denkweise der Massen

Kapitel D - Die existenzielle Gefahr einer globalen Umweltkatastrophe

Kapitel E - Der Sozialismus/Kommunismus als gesellschaftliches Ziel

Kapitel F - Die Lehren aus der Restauration des Kapitalismus in den ehemals sozialistischen Ländern und der Kampf gegen den Revisionismus

Kapitel G - Weg und Ziel der Befreiung der Arbeiterklasse und der Befreiung der Frau in Deutschland

Kapitel I - Die MLPD als Partei neuen Typs

Kapitel H - Die Gewinnung der breiten Massen für den Kampf um den Sozialismus

Kapitel J - Das System der Kleinarbeit neuen Typs und das Kampfprogramm der MLPD

Der Spendenpreis von einem Euro ist sehr gut geeignet für Einsätze mit dem Schwerpunkt Parteiprogramm.

Bestellungen beim Verlag Neuer Weg: verlag@neuerweg.de oder Tel.: 0201-25915

Siehe auch Themenseite zum Parteiprogramm auf mlpd.de