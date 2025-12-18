Kleine und große Spenden erwünscht

Recht haben – und Recht bekommen …

Recht haben – und Recht bekommen, das sind heute oft zweierlei Dinge. Die Arbeiterbewegung bekommt ihre Rechte nicht geschenkt. Sie muss sie erkämpfen.

Korrespondenz
Im März 2018 wurde Monika Gärtner-Engel das Tragen einer Fahne der kurdischen Volksbefreiungseinheiten (YPG) aus der Demokratischen Föderation Nordsyrien/Rojava untersagt. Es folgte eine Anzeige mit Strafbefehl und später der Freispruch 1. Klasse!

Auch gute Rechtsberatung und engagierte Prozessvertretung sind nicht umsonst.

Deshalb sammelt die MLPD für ihren Rechtshilfefonds:

  • damit weiterhin gegen Bespitzelung und Willkür des Inlandsgeheimdienstes geklagt werden kann,
  • optimale Rechtsberatung da ist, wenn es um die Parteieigenschaft der MLPD geht, 
  • Aktivisten der Palästina-Solidarität verteidigt werden können,
  • Arbeiter im Kampf gegen Unrecht unterstützt werden.

 

Jede Spende für den Rechtshilfefonds der MLPD hilft.

Spendenkonten der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank:

IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00
Stichwort Rechtshilfe

Mehr Informationen und Link zum Flyer zum Rechtshilfefonds der MLPD