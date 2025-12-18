Kleine und große Spenden erwünscht
Recht haben – und Recht bekommen …
Recht haben – und Recht bekommen, das sind heute oft zweierlei Dinge. Die Arbeiterbewegung bekommt ihre Rechte nicht geschenkt. Sie muss sie erkämpfen.
Korrespondenz
Auch gute Rechtsberatung und engagierte Prozessvertretung sind nicht umsonst.
Deshalb sammelt die MLPD für ihren Rechtshilfefonds:
- damit weiterhin gegen Bespitzelung und Willkür des Inlandsgeheimdienstes geklagt werden kann,
- optimale Rechtsberatung da ist, wenn es um die Parteieigenschaft der MLPD geht,
- Aktivisten der Palästina-Solidarität verteidigt werden können,
- Arbeiter im Kampf gegen Unrecht unterstützt werden.
Jede Spende für den Rechtshilfefonds der MLPD hilft.
Spendenkonten der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank:
IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00
Stichwort Rechtshilfe
Mehr Informationen und Link zum Flyer zum Rechtshilfefonds der MLPD